Тренер «Толпара»: вы слишком много внимания уделяете Амирову и Башкирову

Старший тренер «Толпара» Игорь Гришин подвёл итоги матча с «Динамо» (1:4) в полуфинале Кубка Харламова.

«Первый раз приехали на Запад, тем более у встречи был такой антураж — большая арена. Многие наши ребята никогда не играли в такой обстановке. Возможно, из-за это у нас была некая скованность, что-то не получилось. Надеюсь, что это была разведка, а в следующей встрече ребята уже покажут свои лучшие качества.

У «Динамо» просто сильная команда, очень приличный подбор исполнителей, есть техничные и грамотные игроки. Против них очень интересно и сложно играть. Думаю, что «Динамо» сильнее всех наших соперников по Восточной конференции. По крайней мере, так было сегодня. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, мы изучали «Динамо» и знали, что это сильная команда. Но матч тоже может складываться по-разному. Забей Пашин во втором периоде — и, может быть, встреча пошла бы по-другому. Залетает шайба в одни ворота — и у одной команды происходит эмоциональный всплеск, а у другой — угнетающее состояние. Мы бились, пытались что-то изменить. Самое главное, что имели моменты. К сожалению, не забили.

Вы вообще очень много внимания уделяете Амирову и Башкирову. Да, они поиграли в КХЛ, но здесь немного другой хоккей. Они там привыкают играть по-другому, партнёры другие, задачи другие, тактика другая. Очень сложно прийти из команды КХЛ и тут же здесь показывать самый высокий уровень. Возможно, что у ребят из «Динамо» была такая возможность — поиграть в МХЛ в ходе сезона, а у Амирова и Башкирова такой возможности не было. Им надо адаптироваться, а это очень непросто. Слишком много внимания этим двум игрокам, а у нас команда, где эти парни являются её частью», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.