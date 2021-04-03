Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ак Барс» — «Авангард»: Да Коста и Зарипов пропустят матч, Каблуков заменит Стася

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» на первый матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в столице Татарстана на «Татнефть-Арене». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «ястребов» встречу пропустят Андрей Стась и Павел Дедунов. На матч не заявлены форварды «Ак Барса» Данис Зарипов и Стефан Да Коста.

«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Яруллин, Доус — Галимов — Тихонов;

Мёрфи — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Фисенко;

Лямкин — Юдин, Песонен — Кормье — Петров;

Журафлёв, Галиев — Бурмистров — Воронков; Сафонов.

«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;

Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;

Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;

Чистяков, Комаров — Каблуков — Стась, Грицюк.