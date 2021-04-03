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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Ак Барс» — «Авангард»: Да Коста и Зарипов пропустят матч, Каблуков заменит Стася

«Ак Барс» — «Авангард»: Да Коста и Зарипов пропустят матч, Каблуков заменит Стася
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» на первый матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в столице Татарстана на «Татнефть-Арене». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «ястребов» встречу пропустят Андрей Стась и Павел Дедунов. На матч не заявлены форварды «Ак Барса» Данис Зарипов и Стефан Да Коста.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Доус — Галимов — Тихонов;
Мёрфи — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Фисенко;
Лямкин — Юдин, Песонен — Кормье — Петров;
Журафлёв, Галиев — Бурмистров — Воронков; Сафонов.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков, Комаров — Каблуков — Стась, Грицюк.

Худший матч «Авангарда» в КХЛ! Омичи могли выбить «Ак Барс» из плей-офф, но получили 1:11
12 голов и яркая драка. В омской команде говорили, что Емелину «надо было выбить зубы». Спустя 12 лет Алексей – капитан «Авангарда».
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