«Ак Барс» — «Авангард»: Да Коста и Зарипов пропустят матч, Каблуков заменит Стася

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» на первый матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в столице Татарстана на «Татнефть-Арене». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе «ястребов» встречу пропустят Андрей Стась и Павел Дедунов. На матч не заявлены форварды «Ак Барса» Данис Зарипов и Стефан Да Коста.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Доус — Галимов — Тихонов;
Мёрфи — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Фисенко;
Лямкин — Юдин, Песонен — Кормье — Петров;
Журафлёв, Галиев — Бурмистров — Воронков; Сафонов.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков, Комаров — Каблуков — Стась, Грицюк.
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