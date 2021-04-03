Владимир Крикунов рассказал, кого считает фаворитом серии «Ак Барс» — «Авангард»
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мыслями о полуфинале Восточной конференции между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом».
«Ак Барс» сильнее в целом, в работе. И сильнее в исполнении игрового задания, чем «Авангард».
Я думаю, что омскому клубу придется тяжело в этой серии. Посмотрим, что покажут соперники в первой встрече в Казани, тогда что-то будет понятно», — приводит слова Крикунова «Р-Спорт».
Первая встреча полуфинальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом» состоится сегодня, 3 апреля. Начало матча запланировано на 17:00 мск.
Напомним, московское «Динамо» вылетело во втором раунде, проиграв серию в пяти матчах санкт-петербургскому СКА.
Крикунов: опыт у меня большой; может, буду консультантом
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