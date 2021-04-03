Стал известен срок нового контракта Григория Панина с «Салаватом»

«Салават Юлаев» продлил контракты с защитниками Григорием Паниным и Евгением Бирюковым, сообщает ГорОбзор.ру.

Отмечается, что срок соглашения с Паниным составит два года, с Бирюковым — один.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ 35-летний Панин провёл 47 матчей и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф на его счету девять встреч и две результативные передачи.



Панин выступает в составе уфимского клуба с 2017 года.



34-летний Бирюков провёл 55 матчей в регулярке и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф на его счету девять матчей и одна результативная передача.



Бирюков перешёл в уфимский клуб перед началом прошлого сезона. До этого он долгое время выступал за «Металлург».