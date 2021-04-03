Матч с «Толпаром» стал рекордным по посещаемости для молодёжки «Динамо»
В первом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Харламова московское «Динамо» обыграло уфимский «Толпар». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) в пользу подопечных Ярослава Люзенкова.
На матче присутствовало 2354 зрителя.
Этот результат стал новым клубным рекордом посещаемости матчей молодёжной команды «Динамо», сообщается в телеграм-канале московского клуба. Предыдущее достижение — 1000 болельщиков. Оно держалось с сезона 2013/2014.
Кроме того, этот матч стал на данный момент самым посещаемым в этом сезоне в МХЛ в целом.
Напомним, вторая встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» 4 апреля.
В 1/2 финала Кубка Харламова в первом матче «Динамо» обыграло «Толпар», «Локо» — «Ирбис»
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