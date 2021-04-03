Матч с «Толпаром» стал рекордным по посещаемости для молодёжки «Динамо»

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Харламова московское «Динамо» обыграло уфимский «Толпар». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) в пользу подопечных Ярослава Люзенкова.

На матче присутствовало 2354 зрителя.

Этот результат стал новым клубным рекордом посещаемости матчей молодёжной команды «Динамо», сообщается в телеграм-канале московского клуба. Предыдущее достижение — 1000 болельщиков. Оно держалось с сезона 2013/2014.

Кроме того, этот матч стал на данный момент самым посещаемым в этом сезоне в МХЛ в целом.

Напомним, вторая встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» 4 апреля.