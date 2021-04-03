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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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«Ак Барс» — «Авангард»: Петров сравнял счёт после удаления Ковальчука

«Ак Барс» — «Авангард»: Петров сравнял счёт после удаления Ковальчука
Хоккей / КХЛ 0

В первом матче финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» в Казани принимает «Авангард» (1:1, идёт второй период).

На 33-й минуте при счёте 1:0 в пользу «ястребов» форвард Илья Ковальчук применил силовой приём на Патрисе Кормье и был удалён на две минуты за блокировку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Казанцы закрепились в зоне, Станислав Галиев нанёс неточный бросок с правого края. Кирилл Петров подобрал отскок от лицевого борта и бросил с острого угла, а шайба от конька Вилле Покки влетела в ворота «Авангарда».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

К концу второго периода счёт 1:1.

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