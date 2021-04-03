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«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса» в первом матче финала Востока на 59-й минуте

В первом матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 12-й минуте Кирилл Готовец вывел «ястребов» вперёд. Ему ассистировали Павел Дедунов и Алексей Береглазов. На 34-й минуте Кирилл Петров, реализовав удаление Ильи Ковальчука, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Станислав Галиев и Альберт Яруллин. На 59-й минуте Кирилл Семёнов вывел «Авангард» вперёд. Ещё один гол забил Клим Костин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Авангард» вышел вперёд в серии — 1-0. Вторая встреча пройдёт в Казани 5 апреля.