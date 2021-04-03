Голкипер «Далласа» Антон Худобин попал в протокол НХЛ о COVID-19

Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Антон Худобин попал в протокол НХЛ о COVID-19, сообщает североамериканский журналист Майк Хейка на своей странице в «Твиттере».

Больше в составе «Далласа» на данный момент нет игроков, добавленных в протокол. Об этом сообщил главный тренер «Старз» Рик Боунесс.

Таким образом, ближайшие матчи в воротах начинать будет американский голкипер Джейк Эттингер.

В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал семь побед и пропустил 47 шайб. В среднем за матч российский голкипер отражает 90,8% бросков по своим воротам. Его коэффициент надёжности составляет 2,48.