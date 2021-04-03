Голкипер «Далласа» Антон Худобин попал в протокол НХЛ о COVID-19
Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Антон Худобин попал в протокол НХЛ о COVID-19, сообщает североамериканский журналист Майк Хейка на своей странице в «Твиттере».
Больше в составе «Далласа» на данный момент нет игроков, добавленных в протокол. Об этом сообщил главный тренер «Старз» Рик Боунесс.
Таким образом, ближайшие матчи в воротах начинать будет американский голкипер Джейк Эттингер.
В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал семь побед и пропустил 47 шайб. В среднем за матч российский голкипер отражает 90,8% бросков по своим воротам. Его коэффициент надёжности составляет 2,48.
Передача Гурьянова и 21 сейв Худобина помогли «Далласу» победить «Нэшвилл»
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
20:14
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:51
-
19:42
-
19:27
-
19:11
-
19:02
-
18:45
-
18:34
-
17:56
-
17:29
-
17:14
-
16:53
-
16:30
-
16:08
-
15:52
-
15:40
-
15:32
-
15:09
-
15:08
-
13:47
-
13:10
-
12:08
-
11:45
-
11:15
-
11:09
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:32
-
09:30
-
09:16
-
08:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам