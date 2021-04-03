Хартли — о Емелине: думаете, он стал бы лежать на льду? Это не стиль «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (3:1, 1-0).



«Очень хорошая выездная встреча, доволен ребятами. Хотели хорошо провести первый период, так как понимали, что Казань начнёт навязывать свою игру. Мы сыграли надёжно в обороне и понимали, что третий период при счёте 1:1 будет решающим. Семёнов забросил важнейшую шайбу, а затем последовал гол в пустые ворота от Костина.



Были моменты, где складывалось ощущение, что мы упускали возможности для броска. После второго периода мы об этом с ребятами поговорили, разобрали игру. Соперник силён, мало пропускает. Емелина в третьем периоде увели в раздевалку, а потом он вернулся? Мы полностью контролировали шайбу. Вы думаете, что Алексей стал бы лежать на льду? Это не его стиль и не то, как действует «Авангард». Пересмотрите этот эпизод», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в середине третьего периода Артём Лукоянов влетел в Алексея Емелина. Защитник неудачно упал на лёд и с помощью партнёров ушёл в раздевалку. Через несколько минут Емелин вернулся на площадку.