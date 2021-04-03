Песонен — о поражении в матче с «Авангардом»: я уверен в «Ак Барсе» и спокоен за результат
Нападающий казанского «Ак Барса» Харри Песонен подвёл итоги первого матча финала Восточной конференции с омским «Авангардом» (1:3, 0-1).
«В самом начале матча мы не играли в свой хоккей, пришлось входить в игру. Равный матч, у нас были моменты. Наверное, в этой серии и будут такие нерезультативные встречи. Вратарь «Авангарда» сделал много сейвов в ключевых моментах, но нам нужно больше бросать, больше доставлять шайбу к воротам. В целом я в команде уверен и спокоен за результат.
Обычно, когда много работаешь и делаешь всё правильно, тебе везёт. В следующей встрече мы постараемся, чтобы заслужить победу. Пускай серия и дальше будет с такими плотными матчами», — передаёт слова Песонена корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса» в первом матче финала Востока на 59-й минуте
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