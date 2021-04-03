Евгений Свечников прошёл процедуру драфта отказов, он остался в «Детройте»

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников прошёл процедуру драфта отказов. Его никто не забрал, сообщает известный североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Форвард выступает за «красные крылья» с 2017 года. Он был задрафтован «Детройтом» в 2015 году в первом раунде под общим 19-м номером.
В нынешнем сезоне Свечников принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «0». Он установил личный рекорд результативности.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие только в четырёх матчах за основную команду «Детройта», не отметившись очками при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 8 минут 19 секунд за матч. В текущем сезоне за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников провёл три матча, в которых записал в свой актив гол и результативную передачу.
- 3 апреля 2021
-
21:32
-
21:14
-
20:50
-
20:30
-
20:14
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:51
-
19:42
-
19:27
-
19:11
-
19:02
-
18:45
-
18:34
-
17:56
-
17:29
-
17:14
-
16:53
-
16:30
-
16:08
-
15:52
-
15:40
-
15:32
-
15:09
-
15:08
-
13:47
-
13:10
-
12:08
-
11:45
-
11:15
-
11:09
-
10:55
-
10:30
-
10:00