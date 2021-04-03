Кэссиди — о дедлайне: у кого нет семей и мало происходит, помимо хоккея, накручивают себя

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди ответил на вопрос о том, как хоккеисты команды воспринимают приближающийся дедлайн на обмены (12 апреля. — Прим. «Чемпионата»).



«В нашей команде особого напряжения я не вижу. Правда, с тех пор, как я начал здесь работать, мы преимущественно добавляли игроков сами, а не наоборот.



Поэтому не считаю, что мне нужно подходить к ребятам и о чём-то им напоминать, они и сами в курсе всего, что случается в этом бизнесе. К тому же наш клуб хорошо устроен в том плане, что такие вещи не просачиваются наружу раньше времени.



Если же чьё-то имя и начинает обсуждаться в СМИ, то в нашей раздевалке достаточно опытных лидеров, которые знают, как поговорить с парнем, если тот начал нервничать.



Но я легко могу представить, что для некоторых ребят в разгар пандемии эта ситуация воспринимается тяжелее обычного. Сейчас им толком и пойти некуда, кроме собственного дома, где они оказываются наедине со своими мыслями.



Представляю, как это непросто для молодых парней, особенно после неудачного матча или непопадания в состав. И особенно — если его-таки обменяют.



Те, у кого ещё нет семей и у кого мало что происходит, помимо хоккея, могут слишком себя накрутить. Тут нужны серьёзные психологические навыки и, конечно, помощь старших партнёров», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ на русском языке.

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