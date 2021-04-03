«Тампа» переиграла «Детройт». Василевский сделал 25 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
За «Лайтнинг» отличились Росс Колтон и Брейден Пойнт.
Защитник «молний» Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями, завершив матч с нулевым показателем полезности и проведя на льду 24 минуты 44 секунды. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 26 бросков.
В составе «Ред Уингз» забивали Адам Эрни.
Форвард «красных крыльев» Владислав Наместников не совершил результативных действий. Его показатель полезности — «0», а игровое время — 13.57.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» и «Детройт» вновь сыграют между собой. Встреча состоится 4 апреля (по московскому времени). Старт запланирован на 19:00 мск.
- 3 апреля 2021
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