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«Тампа» переиграла «Детройт». Василевский сделал 25 сейвов

«Тампа» переиграла «Детройт». Василевский сделал 25 сейвов
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

За «Лайтнинг» отличились Росс Колтон и Брейден Пойнт.

Защитник «молний» Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями, завершив матч с нулевым показателем полезности и проведя на льду 24 минуты 44 секунды. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 26 бросков.

В составе «Ред Уингз» забивали Адам Эрни.

Форвард «красных крыльев» Владислав Наместников не совершил результативных действий. Его показатель полезности — «0», а игровое время — 13.57.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2021, суббота. 20:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Колтон (Марун, Боргман) – 04:07' (5x5)   2:0 Пойнт (Хедман, Палат) – 07:26' (5x5)   2:1 Эрни (Нильсен) – 44:00' (5x5)

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» и «Детройт» вновь сыграют между собой. Встреча состоится 4 апреля (по московскому времени). Старт запланирован на 19:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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