Василевский совершил эффектный сейв, сохранив преимущество «Тампы» в счёте

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой «молний» со счётом 2:1.

На 49-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Лайтнинг» игроки «красных крыльев» прорывались по правому флангу. Форвард «Детройта» Владислав Наместников сделал разрезающую передачу на противоположный фланг. Валттери Фильппула наносил бросок уже по пустой части ворот, но Андрей Василевский успел переместиться и рукой отбить шайбу, сохранив преимущество своей команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.