Виталий Кравцов дебютирует за «Рейнджерс» в сегодняшнем матче с «Баффало»

Российский нападающий Виталий Кравцов дебютирует за «Нью-Йорк Рейнджерс» в сегодняшнем матче с «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщает официальная страница команды в «Твиттере».

Начало матча запланировано на 2:00 мск.

Напомним, ранее клуб НХЛ анонсировал переход игрока в свой состав. Как сообщали СМИ, Кравцов прибыл в Нью-Йорк ещё 14 марта и проходил семидневный карантин.



В этом сезоне Кравцов выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды. Нападающий принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) балла, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» Кравцов принял участие в пяти встречах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона нападающий впервые в карьере был вызван в расположение сборной России.