«Нэшвилл» всухую обыграл «Чикаго» в матче НХЛ

В Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Нэшвилл Предаторс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась уверенной победой хозяев. Они забросили три безответные шайбы.

Уже на шестой минуты Ээли Толванен открыл счёт, реализовав большинство. В середине второго периода Колтон Сиссонс реализовал буллит. А в третьей двадцатиминутке Люк Канин установил окончательный счёт.

«Нэшвилл» занимает четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Чикаго» располагается на пятом месте в турнирной таблице этого же дивизиона.

Следующим соперником «Нэшвилла» будет «Детройт Ред Уингз», а «Чикаго» сыграет с «Даллас Старз».