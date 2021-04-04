Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нэшвилл» всухую обыграл «Чикаго» в матче НХЛ

«Нэшвилл» всухую обыграл «Чикаго» в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Нэшвилл Предаторс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась уверенной победой хозяев. Они забросили три безответные шайбы.
Уже на шестой минуты Ээли Толванен открыл счёт, реализовав большинство. В середине второго периода Колтон Сиссонс реализовал буллит. А в третьей двадцатиминутке Люк Канин установил окончательный счёт.

«Нэшвилл» занимает четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Чикаго» располагается на пятом месте в турнирной таблице этого же дивизиона.

Следующим соперником «Нэшвилла» будет «Детройт Ред Уингз», а «Чикаго» сыграет с «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2021, суббота. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Толванен (Йернкрок, Йози) – 05:56' (5x4)   2:0 Сиссонс – 30:14' (бул)   3:0 Канин (Дэвис, Харпур) – 49:54' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021