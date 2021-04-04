Канарейкин — о финале Востока: первая игра понравилась больше, чем финал Запада

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин выразил мнение о первой финальной игре плей-офф КХЛ Восточной конференции, в которой казанский «Ак Барс» на домашнем льду уступил «Авангарду» (1:3).

«Ставил на Казань, но победе омичей не удивился. Игра равных команд. Этот матч мне понравился больше, чем первый матч Запада. По самоотдаче, по контрасту. Нельзя сказать, что Хартли переиграл Квартальнова. Дебютная игра. Все хотят начать с положительного результата. Шайба Семёнова — законы хоккея. Вратарь должен видеть начало броска. Надо помогать голкиперу, чтобы он видел шайбу, а когда начинаешь ложиться и закрывать обзор, получается вот так. Удалось «Авангарду» свою шайбу найти, с победой их. Явного фаворита в серии нет. Сейчас она пошла чуть по другому сценарию. Борьбы будет очень много», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.