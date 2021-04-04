Бадюков — о выигрыше «Авангарда»: тактическая победа Хартли

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал исход первой встречи финальной серии плей-офф КХЛ Восточной конференции, в которой «Авангард» в гостях обыграл казанский «Ак Барс» (3:1).
«Результат не удивил. Мы предполагали, что после двух сухих серий у «Ак Барса» возникнут проблемы с тем, чтобы переломить ход противостояния. «Авангард» сделал всё чётко, так как нужно.
Впечатления от игры очень хорошие. Мы предполагали, что с первых матчей будет такая силовая борьба — Воронков очень хорошо себя показал в этом компоненте. И те, и другие шли в борьбу без тени сомнения. Было понятно, что «Ак Барс» будет нервничать из-за паузы.
«Авангард» был сегодня в тонусе, особенно четвёртое звено. У казанцев сегодня и в большинстве не шло, и шайба Петрова залетела только с рикошетом. Прямые атаки и дальние броски не проходили. Грубеца нужно похвалить за хорошую игру.
Я бы не ругал Рейдеборна за первую шайбу, потому что там был рикошет. А потом швед, конечно, мог бы выручить, хотя Глухов тоже пытался этот бросок остановить. Надо отметить также и бросок Семёнова — после паузы в девять игр всё-таки забросил.
Это тактическая победа Хартли. «Авангард», не имея достаточно большинства, сыграл аккуратно и дождался своего шанса», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 4 апреля 2021
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