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Дадонов отметился дублем в игре «Монреаль» — «Оттава», забросив 10-ю и 11-ю шайбу в сезоне

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает на своём льду «Оттаву Сенаторз». Идёт 2-й период, «Оттава» ведёт в счёте – 4:2.

На 8-й минуте 2-го периода российский форвард «Сенаторз» Евгений Дадонов сумел переправить шайбу на пятаке в ворота голкипера «Монреаля» Кэри Прайса после кистевого броска от синей линии канадского защитника Тома Шабо. Также результативную передачу на свой счёт записал и Артём Анисимов. Отметим, что Евгению удалось прервать 8-матчевую безголевую серию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Оттавы».

Спустя 8 минут Дадонов отметился дублем, а Анисимов отдал вторую голевую передачу в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Оттавы».

Для 32-летнего Дадонова забросил 10-ю и 11-ю шайбы в текущем регулярном чемпионате НХЛ, также на его счету 3 голевые передачи при показателе полезности «-14». Анисимов набрал 4-е и 5-е (2+4) очко в сезоне.