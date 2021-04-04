Панарин оформил дубль в матче «Баффало» — «Рейнджерс»
В эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» на своём льду принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, в счёте ведут гости — 2:1
На 18-й минуте 2-го периода российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин забросил свою вторую шайбу в этой игре, отличившись броском в одно касание из зоны круга вбрасываний после шикарной передачи от Адама Фокса, оформившего ассистентский дубль.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».
Таким образом, Артемий Панарин набрал 36-е (11+25) очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ, проведя 25 встреч. Его показатель полезности составляет «+11».
Панарин открыл счёт в матче с «Баффало», набрав 35-е очко в сезоне
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