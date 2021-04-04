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Анисимов набрал 3-е очко в матче «Монреаль» — «Оттава», отметившись заброшенной шайбой

Анисимов набрал 3-е очко в матче «Монреаль» — «Оттава», отметившись заброшенной шайбой
Хоккей / НХЛ 0

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает на своём льду «Оттаву Сенаторз». Идёт 2-й период, «Оттава» ведёт в счёте – 5:2.

На старте 3-го периода 32-летний российский форвард «Оттавы» Артём Анисимов набрал 3-е очко в матче, забросив 3-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.

Ранее в этой игре российский форвард дважды ассистировал Евгению Дадонову, который отметился дублем.
Таким образом, Анисимов набрал 7-е (3+4) очко в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. До встречи с «Монреалем» на его счету было 4 (2+2) балла за результативность.

Дадонов отметился дублем в игре «Монреаль» — «Оттава», забросив 10-ю и 11-ю шайбу в сезоне
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