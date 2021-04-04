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Дубль Дадонова и 3 очка Анисимова принесли «Оттаве» победу над «Монреалем»

Дубль Дадонова и 3 очка Анисимова принесли «Оттаве» победу над «Монреалем»
Хоккей / НХЛ 0
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» на своём льду крупно уступил «Оттаве Сенаторз» со счётом 3:6.

В составе победителей отличились Брэди Ткачук, Коннор Браун, Евгений Дадонов, на счету которого дубль, а также Артём Анисимов и Дрейк Батерсон. За «Монреаль» забрасывали Тайлер Тоффоли и Джош Андерсон, отметившийся дублем.

Анисимов, помимо заброшенной шайбы, отдал также две результативные передачи и заработал показатель полезности «+3». У его одноклубника Никиты Зайцева – «+1» за 22.40 на льду.

Защитник «Монреаля» Александр Романов, несмотря на 6 пропущенных шайб «Канадиенс», завершил встречу с положительным показателем полезности – «+1», проведя на площадке 19.03.

«Оттава Сенаторз», набрав 30 очков в 38 встречах, замыкает турнирную таблицу Северного дивизиона НХЛ. «Монреаль Канадиенс» (41) – на 4-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Батерсон, Шабо) – 00:42' (5x4)   1:1 Тоффоли (Судзуки, Уэбер) – 05:31' (5x4)   1:2 Браун (Пол, Коберн) – 12:07' (4x5)   2:2 Андерсон (Котканиеми, Мете) – 26:58' (5x5)   2:3 Дадонов (Шабо, Анисимов) – 27:49' (5x5)   2:4 Дадонов (Анисимов, Штюцле) – 36:02' (5x5)   3:4 Андерсон (Судзуки, Уэбер) – 38:48' (5x5)   3:5 Форментон (Анисимов) – 42:55' (5x5)   3:6 Батерсон (Райлли) – 57:05' (en)
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