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Дубль Дадонова и 3 очка Анисимова принесли «Оттаве» победу над «Монреалем»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» на своём льду крупно уступил «Оттаве Сенаторз» со счётом 3:6.

В составе победителей отличились Брэди Ткачук, Коннор Браун, Евгений Дадонов, на счету которого дубль, а также Артём Анисимов и Дрейк Батерсон. За «Монреаль» забрасывали Тайлер Тоффоли и Джош Андерсон, отметившийся дублем.

Анисимов, помимо заброшенной шайбы, отдал также две результативные передачи и заработал показатель полезности «+3». У его одноклубника Никиты Зайцева – «+1» за 22.40 на льду.

Защитник «Монреаля» Александр Романов, несмотря на 6 пропущенных шайб «Канадиенс», завершил встречу с положительным показателем полезности – «+1», проведя на площадке 19.03.

«Оттава Сенаторз», набрав 30 очков в 38 встречах, замыкает турнирную таблицу Северного дивизиона НХЛ. «Монреаль Канадиенс» (41) – на 4-м месте.