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Хет-трик Веннберга и 44 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус»

Хет-трик Веннберга и 44 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус»
Хоккей / НХЛ 0

В Сан-Райзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» на домашнем льду крупно обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:2.

В составе «Флориды» отличились Маккензи Уигар, Фрэнк Ватрано и Александр Веннберг, отметившийся хет-триком. За «Коламбус» забрасывали Оливер Бьёркстранд и Зак Веренски.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 44 броска из 46. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 15 минут 48 секунд и заработал показатель полезности «-2».

«Флорида Пантерз», набрав 54 очка в 38 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» (36) – 7-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Уигар (Барков, Вераге) – 23:57' (5x5)   2:0 Веннберг (Ватрано, Хёрнквист) – 24:49' (5x5)   3:0 Веннберг (Уигар, Форслинг) – 28:47' (5x5)   3:1 Бьёркстранд (Дель Зотто, Тексье) – 42:46' (5x5)   4:1 Ватрано (Типпетт) – 50:54' (5x5)   4:2 Веренски (Нэш, Джонс) – 58:15' (5x5)   5:2 Веннберг – 59:53' (en)
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