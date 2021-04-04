Хет-трик Веннберга и 44 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус»

В Сан-Райзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» на домашнем льду крупно обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:2.



В составе «Флориды» отличились Маккензи Уигар, Фрэнк Ватрано и Александр Веннберг, отметившийся хет-триком. За «Коламбус» забрасывали Оливер Бьёркстранд и Зак Веренски.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 44 броска из 46. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 15 минут 48 секунд и заработал показатель полезности «-2».

«Флорида Пантерз», набрав 54 очка в 38 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» (36) – 7-е.