Игроки «Флориды» вышли на разминку в форме с фамилиями на кириллице в честь Бобровского

Хоккеисты «Флориды Пантерз» вышли на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс» в свитерах с фамилиями на кириллице. Фото с формой появились в аккаунте клуба в «Твиттере».

Такая акция была устроена в честь 500-го матча российского вратаря Сергея Бобровского в НХЛ. Голкипер провёл юбилейную игру ещё в феврале 2020 года.

4 апреля Бобровский в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ в составе «Пантерз» обыграл «Коламбус» со счётом 5:2. Россиянин сделал 44 сейва из 46 бросков.

В нынешнем сезоне голкипер провёл 37 матчей, пропустив 62 шайбы. 32-летний Бобровсикй выступает в составе «Флориды» с 2019 года. Также россиянин играл за «Коламбус», «Филадельфию», «СКА» и «Металлург» (Новокузнецк).