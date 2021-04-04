Кравцов сыграл меньше 11 минут и нанёс три броска в створ ворот в дебютном матче в НХЛ
В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду по буллитам обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2.
Этот матч стал дебютным в НХЛ для российского нападающего Виталия Кравцова. 21-летний форвард провёл на льду 10 минут 45 секунд (худшее игровое время в команде среди форвардов), за которые не отметился результативными действиями. Виталий нанёс три броска в створ ворот и завершил встречу с нейтральным показателем полезности.
За «Баффало» забрасывали Кейси Миттельштадт и Виктор Олофссон, а за «Рейнджерс» дублем отметился Артемий Панарин. В буллитной серии точный бросок Тейджа Томпсона принёс «клинкам» победу в этом матче.
Дубль Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Баффало»
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