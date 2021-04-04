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Главный тренер «Рейнджерс» положительно оценил дебют Виталия Кравцова в НХЛ

Главный тренер «Рейнджерс» положительно оценил дебют Виталия Кравцова в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б) оценил дебютный матч в лиге российского форварда Виталия Кравцова.

«Он играл хорошо. Был вовлечён в игру и продемонстрировал хорошее движение. По большей части мне понравилось его сочетание (с Алексисом Лафренье и Филипом Хитилом. — Прим. «Чемпионата»). Рад за него. Думаю, что он хорошо поработал», — приводит слова Куинна журналист Винс Меркольяно.

21-летний форвард провёл на льду 10 минут 45 секунд (худшее игровое время в команде среди форвардов), за которые не отметился результативными действиями. Виталий нанёс три броска в створ ворот и завершил встречу с нейтральным показателем полезности.

Кравцов сыграл меньше 11 минут и нанёс три броска в створ ворот в дебютном матче в НХЛ
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