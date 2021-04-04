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Артемий Панарин превзошёл результат Максима Афиногенова по голам в НХЛ

Артемий Панарин превзошёл результат Максима Афиногенова по голам в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду по буллитам обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2.

За «Баффало» забрасывали Кейси Миттельштадт и Виктор Олофссон, а за «Рейнджерс» дублем отметился Артемий Панарин. В буллитной серии точный бросок Тейджа Томпсона принёс «клинкам» победу в этом матче. Для Панарина вторая заброшенная шайба в матче стала 159-й в 417 матчах за карьеру в НХЛ. Артемий вышел на 27-е место по голам в лиге среди российских игроков.

Примечательно, что 29-летний форвард превзошёл результат бывшего нападающего «клинков» Максима Афиногенова (158 голов в 651 матче). Следующей целью для Панарина является позиция Сергея Березина (160 точных бросков в 502 встречах).

Панарин вышел на единоличное первое место по очкам в сезоне НХЛ среди российских игроков
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