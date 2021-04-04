«Сент-Луис» уступил «Колорадо», потерпев 6-е подряд поражение в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1. Таким образом, «Блюз» потерпели шестое подряд поражение в сезоне.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон и Кейл Макар. Российский форвард Валерий Ничушкин за 12.37 на площадке трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Сент-Луис» единственный гол забил Райан О’Райлли. Нападающий Владимир Тарасенко за 15.21 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1». Другой форвард Иван Барбашёв за 14.35 на площадке результативных действий не совершил.
Следующие матчи 6 и 8 апреля «Эвеланш» на выезде проведут с «Миннесотой Уайлд», а «Блюз» в эти же даты примут «Вегас Голден Найтс».
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