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«Сент-Луис» уступил «Колорадо», потерпев 6-е подряд поражение в сезоне

«Сент-Луис» уступил «Колорадо», потерпев 6-е подряд поражение в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1. Таким образом, «Блюз» потерпели шестое подряд поражение в сезоне.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Натан Маккиннон и Кейл Макар. Российский форвард Валерий Ничушкин за 12.37 на площадке трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Сент-Луис» единственный гол забил Райан О’Райлли. Нападающий Владимир Тарасенко за 15.21 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1». Другой форвард Иван Барбашёв за 14.35 на площадке результативных действий не совершил.

Следующие матчи 6 и 8 апреля «Эвеланш» на выезде проведут с «Миннесотой Уайлд», а «Блюз» в эти же даты примут «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Маккиннон (Ландеског, Тэйвз) – 11:27' (5x5)   1:1 О'Райлли (Шенн, Перрон) – 18:03' (5x5)   2:1 Макар – 59:19' (5x5)
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