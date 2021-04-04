В протоколе COVID-19 уже 14 игроков «Ванкувера». НХЛ сделала заявление по ситуации

В субботу, 3 апреля, ещё семь хоккеистов «Ванкувер Кэнакс» были внесены в COVID-протокол НХЛ. Теперь в нём числятся 14 игроков команды, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Нападающих Трэвиса Бойда, Джейса Гаврилюка, Бо Хорвата, Тайлера Мотта, Брэндона Саттера, защитника Тайлера Майерса и голкипера Тэтчера Демко в субботу отправили на карантин. В начале этой недели в протокол был внесён один человек, 1 апреля — второй, а 2 апреля в этот список включили пятерых хоккеистов. Также на карантине находится один из тренеров, но его личность не раскрывается.
Следующий матч «Ванкувер» может провести только 8 апреля на выезде с «Калгари Флэймз». Команде запрещено проводить тренировки до 6 апреля. Новые даты перенесённых матчей ещё не объявлены. Отвечая на запрос канадских СМИ, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не рассматривает вариант с сокращением сезона для «Кэнакс».
«Каждая ситуация, с которой нам доводилось сталкиваться, обладает собственным набором уникальных фактов и обстоятельств. Нет универсального решения, которое подходило бы всем. И я бы не считал эту ситуацию более серьезной, чем другие. Она случилась сейчас, на данном этапе чемпионата, у неё есть свои особенности, и только эти два фактора отличают ее от других случаев. Больше ничего», — написал Дэйли.
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