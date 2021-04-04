Филипп Грубауэр вышел на третье место по серии результативных матчей в истории «Колорадо»

Филипп Грубауэр вышел на третье место по серии результативных матчей подряд в истории «Колорадо Эвеланш». Голкипер помог «Колорадо» одержать победу над «Сент-Луис Блюз». Таким образом, эта победа стала для него десятой в одиннадцати матчах. Кроме того, голкипер продлил результативную серию команды. Это одиннадцатый матч подряд, в котором Грубауэр защищал ворота и помог своей команде набрать очки. По данному показателю Грубауэр сравнялся с Даниэлем Бушаром, Стефаном Физетаом и Патриком Руа. Первое и второе место с двенадцатью матчами занимают Петер Будай и Патрик Руа.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1. «Блюз» потерпели шестое подряд поражение в сезоне. Следующие матчи 6 и 8 апреля «Эвеланш» на выезде проведут с «Миннесотой Уайлд», а «Блюз» в эти же даты примут «Вегас Голден Найтс».