Вратарь «Баффало» Улльмарк не дал забить Кравцову первый гол в НХЛ

Вратарь «Баффало» Линус Улльмарк не дал забить Кравцову первый гол в Национальной хоккейной лиге.

В третьем периоде при ничейном счёте 2:2 нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов, оказавшись на пятаке, подкараулил отскок от голкипера «зубров» Линуса Улльмарка и в падении попытался переправить за спину голкипера «Баффало». Однако голкипер в падении сумел отразить бросок.

Напомним, 4 апреля 2021 года в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду по буллитам обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2. В составе «Баффало» шайбы забросили Кейси Миттельштадт и Виктор Олофссон, победный буллит на счету Тейджа Томпсона. В составе «Рейнджерс» дублем отметился Артемий Панарин.

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