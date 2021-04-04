Анисимов: тяжело не играть, но я старался наблюдать за соперниками с трибуны

Форвард «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов прокомментировал свою игру в матче с «Монреалем» (6:3), в котором он сделал три голевые передачи.
«Было очень приятно, особенно учитывая, что мы победили. Мы много говорили с Дадоновым и Форментоном об игре и старались находить свободное пространство.
Конечно, тяжело не играть, но с трибуны я старался наблюдать за соперниками и искать их слабые места, чтобы потом применить эти знания в игре», – приводит слова Анисимова российская версия сайта НХЛ.
Это был его первый матч с 10 марта. В текущем сезоне Анисимов дважды прошёл драфт отказов.
Напомним, 1 апреля, после возвращения в состав с драфта отказов, Артём Анисимов был отправлен в в taxi-squad (особый состав, который может тренироваться с основой и ездить с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь) «Оттавы Сенаторз». Перед матчем с «Монреалем», 3 апреля, Анисимов вернулся в состав команды.
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