Анисимов: тяжело не играть, но я старался наблюдать за соперниками с трибуны

Форвард «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов прокомментировал свою игру в матче с «Монреалем» (6:3), в котором он сделал три голевые передачи.



«Было очень приятно, особенно учитывая, что мы победили. Мы много говорили с Дадоновым и Форментоном об игре и старались находить свободное пространство.



Конечно, тяжело не играть, но с трибуны я старался наблюдать за соперниками и искать их слабые места, чтобы потом применить эти знания в игре», – приводит слова Анисимова российская версия сайта НХЛ.

Это был его первый матч с 10 марта. В текущем сезоне Анисимов дважды прошёл драфт отказов.

Напомним, 1 апреля, после возвращения в состав с драфта отказов, Артём Анисимов был отправлен в в taxi-squad (особый состав, который может тренироваться с основой и ездить с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь) «Оттавы Сенаторз». Перед матчем с «Монреалем», 3 апреля, Анисимов вернулся в состав команды.