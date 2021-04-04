4 апреля 2021 года Джейк Эттингер вышел на четвёртое место среди голкиперов-новичков в истории «Далласа». В победном для звёзд матче Эттингер сделал 41 сейв. По данному показателю он сравнялся с Джоном Кэйзом, которому удалось сделать 41 сейв в матче против «Вашингтона» в 1986 году. До занимающего третье место Ферна Риварда Эттингеру не хватило одного спасения. Лидером по данному показателю является Жиль Гилберт. В 1970 году Гилберт в матче против «Монреаля» сделал 46 сейвов.
Напомним, 4 апреля 2021 года «Даллас Старз» в гостевом матче обыграл «Каролину Харрикейнз». Матч проходил на «Пи-Эн-Си-Арене» (Роли, США). Победу со счётом 3:2 в основное время одержал клуб из Далласа.
Следующий матч команды проведут между собой. Матч состоится 5 апреля в 2 часа ночи по московскому времени.
- 4 апреля 2021
-
11:30
-
11:00
-
10:58
-
10:18
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:19
-
08:59
-
08:28
-
08:06
-
07:43
-
07:37
-
07:30
-
07:09
-
07:05
-
07:03
-
06:57
-
06:54
-
06:21
-
06:10
-
05:47
-
05:17
-
05:11
-
04:56
-
04:52
-
04:49
-
04:27
-
03:57
-
03:45
-
02:36
-
02:02
-
00:35
-
00:12
- 3 апреля 2021
-
23:40