4 апреля 2021 года Джейк Эттингер вышел на четвёртое место среди голкиперов-новичков в истории «Далласа». В победном для звёзд матче Эттингер сделал 41 сейв. По данному показателю он сравнялся с Джоном Кэйзом, которому удалось сделать 41 сейв в матче против «Вашингтона» в 1986 году. До занимающего третье место Ферна Риварда Эттингеру не хватило одного спасения. Лидером по данному показателю является Жиль Гилберт. В 1970 году Гилберт в матче против «Монреаля» сделал 46 сейвов.

Напомним, 4 апреля 2021 года «Даллас Старз» в гостевом матче обыграл «Каролину Харрикейнз». Матч проходил на «Пи-Эн-Си-Арене» (Роли, США). Победу со счётом 3:2 в основное время одержал клуб из Далласа.

Следующий матч команды проведут между собой. Матч состоится 5 апреля в 2 часа ночи по московскому времени.