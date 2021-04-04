Давид Крейчи сделал 500 передачу в НХЛ

Чешский нападающий Давид Крейчи вышел на пятое место по передачам среди чешских игроков в истории Национальной хоккейной лиги. Лидером по данному показателю является Яромир Ягр. У легендарного чеха 1155 передач в его карьере в НХЛ. Второе место в списке чешских ассистентов занимает Патрик Элис (617). На третьем месте Якуб Ворачек (512), за ним идёт Винни Проспол (510).

Напомним, Крейчи набрал два очка в матче с «Питтсбург Пингвинз». Матч проходил 3 апреля на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Он завершился победой бостонских «медведей» со счётом 7:5. «Бостон» взял реванш за поражение в матче, который состоялся 2 апреля.

В следующем матче «Бостон» на своём льду примет «Филадельфию Флайерз». «Питтсбург» отправится в Нью-Йорк, где 7 и 9 апреля сыграет против «Рейнджерс».