Давид Крейчи сделал 500 передачу в НХЛ

Чешский нападающий Давид Крейчи вышел на пятое место по передачам среди чешских игроков в истории Национальной хоккейной лиги. Лидером по данному показателю является Яромир Ягр. У легендарного чеха 1155 передач в его карьере в НХЛ. Второе место в списке чешских ассистентов занимает Патрик Элис (617). На третьем месте Якуб Ворачек (512), за ним идёт Винни Проспол (510).
Напомним, Крейчи набрал два очка в матче с «Питтсбург Пингвинз». Матч проходил 3 апреля на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Он завершился победой бостонских «медведей» со счётом 7:5. «Бостон» взял реванш за поражение в матче, который состоялся 2 апреля.
В следующем матче «Бостон» на своём льду примет «Филадельфию Флайерз». «Питтсбург» отправится в Нью-Йорк, где 7 и 9 апреля сыграет против «Рейнджерс».
- 4 апреля 2021
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