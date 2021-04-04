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Бобровский: Я очень ценю то, что сделал клуб и партнеры для меня

Бобровский: Я очень ценю то, что сделал клуб и партнеры для меня
Хоккей / НХЛ 0
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, как отреагировал на выход его одноклубников на разминку перед матчем против «Коламбуса» (5:2) в свитерах с фамилиями на кириллице в честь 500-й игры россиянина в НХЛ.

«Безусловно, это все было очень весело. Для меня это был особенный вечер. Начиная с того момента, когда я вошел в раздевалку и увидел джерси с фамилиями на русском языке. Все парни пытались прочесть свои фамилии, и это было смешно. Затем праздник продолжился. Я пытался почувствовать каждый момент этого особенного вечера и насладиться им. Ребята проделали огромную работу. Я очень ценю, что сделал клуб и партнеры для меня. Это действительно был особенный и запоминающийся вечер. Всем большое спасибо.

Что касается еще 500 матчей… Конечно, мы будем стараться, работать. Посмотрим. Как говорится, как бог даст. Я чувствую себя хорошо, и впереди еще много интересного и веселого», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бобровского.

Россиянин провел юбилейную игру в феврале 2020 года, клуб решил провести церемонию год спустя. «Флорида» подарила вратарю сафари-тур в Танзанию. Напомним, в юбилейном для Бобровского матче, «Флорида» обыграла «Коламбус» со счётом 5:2. Сергей Бобровский сделал 44 сейва.

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