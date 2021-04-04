Российский защитник Николай Кныжов продлил свою результативную серию до трёх матчей

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов в игре против «Лос-Анджелес Кингз» за 17.40 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Российский защитник набирает очки уже три матча подряд. Данная результативная серия стала первой в карьере россиянина в НХЛ. Теперь на его счету 7 (1+6) очков в 37 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Напомним, что это его первый полноценный сезон в чемпионате.

Напомним, 4 апреля 2021 года в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эвандер Кейн, который оформил дубль в ворота королей, и Дилан Гэмбрелл. В составе «Кингз» шайбы забросили Дастин Браун и Тревор Мур.

Следующий матч 7 апреля «Сан-Хосе» проведёт дома с «Анахайм Дакс».