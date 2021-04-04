Дмитрий Воронков повторил собственный рекорд по силовым приёмам за матч

Игрок казанского «Ак Барса Дмитрий Воронков в матче с омским «Авангардом» 3 апреля 2021 года повторил свой собственный рекорд по силовым приёмам за матч. Нападающий провёл шесть силовых приёмов за игру. Последний раз он достигал такого результата в матче против нижегородского «Торпедо», который завершился победой казанской команды со счётом 6:2.

Об этом сообщил официальный аккаунт Континентальной хоккейной лиги в твиттере.

Напомним, в первом матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли. В составе «ястребов» шайбы забросили Кирилл Готовец, Кирилл Семёнов и Клим Костин. В составе «барсов» единственную шайбу забросил Кирилл Петров. Следующая встреча пройдёт 5 марта 2021 года на «Татнефть-Арене» в Казани.