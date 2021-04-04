Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дмитрий Воронков повторил собственный рекорд по силовым приёмам за матч

Дмитрий Воронков повторил собственный рекорд по силовым приёмам за матч
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Игрок казанского «Ак Барса Дмитрий Воронков в матче с омским «Авангардом» 3 апреля 2021 года повторил свой собственный рекорд по силовым приёмам за матч. Нападающий провёл шесть силовых приёмов за игру. Последний раз он достигал такого результата в матче против нижегородского «Торпедо», который завершился победой казанской команды со счётом 6:2.

Об этом сообщил официальный аккаунт Континентальной хоккейной лиги в твиттере.

Напомним, в первом матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли. В составе «ястребов» шайбы забросили Кирилл Готовец, Кирилл Семёнов и Клим Костин. В составе «барсов» единственную шайбу забросил Кирилл Петров. Следующая встреча пройдёт 5 марта 2021 года на «Татнефть-Арене» в Казани.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021