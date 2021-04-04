В 1/2 финала Кубка Харламова во втором матче «Динамо» обыграло «Толпар», «Локо» — «Ирбис»

Во втором матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Харламова московское «Динамо» обыграло уфимский «Толпар». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:3 Б (1:0, 0:0, 3:1) в пользу подопечных Ярослава Люзенкова.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Луховской, Дмитрий Рашевский и Егор Аланов. Победный буллит на счету Дмитрия Рашевского. В составе гостей шайбы забросили Егор Сучков, Андрей Кузнецов и Тимур Валеев.
В параллельном матче ярославский «Локо» на домашнем льду обыграл казанский «Ирбис». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000» в Ярославле и завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Александра Ардашева.
В составе «Локо» шайбы забросили Павел Тютнев, Максим Берёзкин, Даниил Тесанов и Степан Никулин. За «Ирбис» голы забили Кирилл Крутов и Даниил Христанов.
Следующие матчи пройдут в среду, 7 апреля. Местами проведения станут «Дворец спорта» в Уфе и «Татнефть-Арена» в Казани.
- 4 апреля 2021
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