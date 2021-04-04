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ЦСКА — СКА. Платная трансляция
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16:50 Мск
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ЦСКА — СКА: Кемпе и Рыков пропустят матч, Самонов занял место в воротах СКА

ЦСКА — СКА: Кемпе и Рыков пропустят матч, Самонов занял место в воротах СКА
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы ЦСКА и СКА на второй матч финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт сегодня, 4 апреля, в Москве на «ЦСКА Арене». Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч пропустят игроки ЦСКА Марио Кемпе и Егор Рыков. В воротах СКА сыграет Александр Самонов, который заменит Магнуса Хелльберга. Кроме того, в составе СКА Мальте Стрёмвалль заменил Андрея Кузьменко, а Кирилл Марченок — Евгения Кетова.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Ибрагимов, Соркин — Светлаков — Телегин, Афанасьев.

«СКА»:

Самонов (Николаев);
Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Бурдасов;
Хафизуллин — Бенгтссон, Стрёмвалль — Вей — Галимов;
Токранов — Антипин, Подколзин — Морозов — Марченко;
Дыбленко, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.

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