ЦСКА — СКА: Кемпе и Рыков пропустят матч, Самонов занял место в воротах СКА

Стали известны составы ЦСКА и СКА на второй матч финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт сегодня, 4 апреля, в Москве на «ЦСКА Арене». Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч пропустят игроки ЦСКА Марио Кемпе и Егор Рыков. В воротах СКА сыграет Александр Самонов, который заменит Магнуса Хелльберга. Кроме того, в составе СКА Мальте Стрёмвалль заменил Андрея Кузьменко, а Кирилл Марченок — Евгения Кетова.



ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;

Ибрагимов, Соркин — Светлаков — Телегин, Афанасьев.

«СКА»:



Самонов (Николаев);

Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Бурдасов;

Хафизуллин — Бенгтссон, Стрёмвалль — Вей — Галимов;

Токранов — Антипин, Подколзин — Морозов — Марченко;

Дыбленко, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.