ЦСКА — СКА: Кемпе и Рыков пропустят матч, Самонов занял место в воротах СКА

Стали известны составы ЦСКА и СКА на второй матч финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт сегодня, 4 апреля, в Москве на «ЦСКА Арене». Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч пропустят игроки ЦСКА Марио Кемпе и Егор Рыков. В воротах СКА сыграет Александр Самонов, который заменит Магнуса Хелльберга. Кроме того, в составе СКА Мальте Стрёмвалль заменил Андрея Кузьменко, а Кирилл Марченок — Евгения Кетова.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Ибрагимов, Соркин — Светлаков — Телегин, Афанасьев.
«СКА»:
Самонов (Николаев);
Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Бурдасов;
Хафизуллин — Бенгтссон, Стрёмвалль — Вей — Галимов;
Токранов — Антипин, Подколзин — Морозов — Марченко;
Дыбленко, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.
- 4 апреля 2021
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