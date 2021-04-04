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ЦСКА всухую обыграл СКА во втором матче финала Западной конференции КХЛ

ЦСКА всухую обыграл СКА во втором матче финала Западной конференции КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
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Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
04 апреля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Окулов, Мамин) – 21:06' (5x5)   2:0 Окулов (Слепышев) – 59:53' (5x5)

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте игрового времени. ЦСКА провёл стремительную контратаку — нападающий армейцев Максим Шалунов получил передачу в средней зоне от Окулова, заехал в зону атаки вдоль правого борта и резко бросил кистью. Шайба после небольшого рикошета залетела в ворота над ловушкой Самонова. В концовке встречи СКА снял вратаря, ЦСКА поймал санкт-петербургскую команду на контратаке и шайбу в пустые ворота забросил Константин Окулов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, московский ЦСКА ведёт в серии со счётом 2-0. Третья встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 6 апреля.

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