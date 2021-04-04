Никитин — о количестве удалений ЦСКА: 300 тысяч

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных во втором матче финала Западной конференции КХЛ со СКА.



«Вратарь соперника хорошо сыграл. Это игра, не всегда получается реализовывать всё, что создаёшь. Мы концентрировались на своей игре. Нужно контролировать то, что можешь. Количество удалений? 300 тысяч.



Игра непредсказуемая, ты не можешь зомбироваться, первым забил или нет. Играем по игре, если ведёшь в счёте, есть моменты, когда ребята играют построже, но ничего нового мы не изобрели», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Московский ЦСКА ведёт в серии со счётом 2-0. Третья встреча серии пройдёт в Санкт-Петербурге 6 апреля.

Ноль голов за 120 минут! СКА разучился забивать и уже в Питере может закончить сезон ЦСКА непобедим в этом плей-офф, открывая счёт в матче. Для успеха во второй игре со СКА команде Никитина хватило всех двух шайб.