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Никитин — о количестве удалений ЦСКА: 300 тысяч

Никитин — о количестве удалений ЦСКА: 300 тысяч
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных во втором матче финала Западной конференции КХЛ со СКА.

«Вратарь соперника хорошо сыграл. Это игра, не всегда получается реализовывать всё, что создаёшь. Мы концентрировались на своей игре. Нужно контролировать то, что можешь. Количество удалений? 300 тысяч.

Игра непредсказуемая, ты не можешь зомбироваться, первым забил или нет. Играем по игре, если ведёшь в счёте, есть моменты, когда ребята играют построже, но ничего нового мы не изобрели», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Московский ЦСКА ведёт в серии со счётом 2-0. Третья встреча серии пройдёт в Санкт-Петербурге 6 апреля.

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ЦСКА непобедим в этом плей-офф, открывая счёт в матче. Для успеха во второй игре со СКА команде Никитина хватило всех двух шайб.
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