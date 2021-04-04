Брагин: разбираем и анализируем, почему нет заброшенных шайб

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение своих подопечных во втором матче финала Западной конференции КХЛ с ЦСКА.
«Матч был намного лучше с нашей стороны. С ЦСКА важно забить первыми. Они забили и довели игру до победы. Разбираем и анализируем, почему нет заброшенных шайб. Сегодня было близко к голу. Значит, надо ещё улучшать. Нужны нестандартные решения.
Сегодня неплохо играли на «пятаке». Пару раз не попали с добивания, были хорошие подставления.
Помню моменты с потерями шайбы в своей зоне — там прессинга не было. Это наши технические ошибки.
Самонов провел хороший матч, много выручил. Пропущенный гол — это бывает. Нам надо забивать. С нулём никого не обыграешь. Вопрос о вратаре будем обсуждать перед следующим матчем.
Кузьменко не было, потому что решили сыграть таким составом», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Московский ЦСКА ведёт в серии со счётом 2-0. Третья встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 6 апреля.
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