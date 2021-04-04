Хафизуллин: если бы клюшку не подставил, может гола Шалунова и не было бы

Защитник СКА Динар Хафизуллин прокомментировал поражение санкт-петербургской команды во втором матче финала Западной конференции с ЦСКА.
«Тяжёлая игра, как и всегда с ЦСКА, один гол в конце пропустили в пустые ворота. В любом случае нужно забивать, чтобы выиграть. После броска Шалунова шайба коснулась моей клюшки. Не всегда получается так, как хочется. Конечно, можно было поплотнее сыграть, не получилось. А если бы клюшку не подставил, может и гола бы не было.
Сегодня играли намного лучше, чем первую. После такого перерыва, когда не играли, в первом матче не очень хорошо выглядели. Сегодня намного лучше, но забить пока не получается. Будем над этим работать, улучшать игру.
ЦСКА в конце игры перестраивается, а так они всю игру стараются играть в свой хоккей. У них задача: забить первыми, ну и вообще в плей-офф очень важно, кто забьёт первым», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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