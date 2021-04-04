Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Юханссон за 4 года ни разу не пропускал от СКА в плей-офф. Сухая серия — более 290 минут

Юханссон за 4 года ни разу не пропускал от СКА в плей-офф. Сухая серия — более 290 минут
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон провёл третий сухой матч подряд. Швед ни разу не пропускал голов в матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги со СКА. Его сухая серия с санкт-петербургским клубом в плей-офф длится уже 292.36 минуты.

Первый матч в плей-офф КХЛ со СКА Юханссон провёл в сезоне-2017/2018 в финале Западной конференции.

Юханссон входит в топ-5 голкиперов Континентальной хоккейной лиги по продолжительности сухой серии в плей-офф — 207.21 минут в сезоне-2017/2018. В настоящий момент сухая серия голкипера составляет 180 игровых минут. Таким образом, уже в следующем матче швед сможет повторить и превзойти своё достижение трёхлетней давности.

Ноль голов за 120 минут! СКА разучился забивать и уже в Питере может закончить сезон
ЦСКА непобедим в этом плей-офф, открывая счёт в матче. Для успеха во второй игре со СКА команде Никитина хватило всех двух шайб.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021