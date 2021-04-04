Джонсон и де ла Роз помещены на драфт отказов

Форвард «Миннесоты Уайлд» Люк Джонсон был помещён на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в своём «твиттере».
В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в десяти матчах Национальной хоккейной лиги, не отметившись результативными действиями. Показатель полезности игрока — "-4". Джонсон за карьеру принял участие в 28 матчах НХЛ, набрав 1 (0+1) очко.
Кроме того, на драфт отказов был помещён нападающий «Сент-Луис Блюз» Якоб де ла Роз. 25-летний форвард приняо участие в 13 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2020/2021, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности "-2". Де Ла Роз выступает в «Сент-Луис» с сезона 2019/2020. Всего в карьере в НХЛ он принял участие в 242 встречах, набрав 38 (13+25) очков.
- 4 апреля 2021
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