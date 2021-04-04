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«Детройт» обыграл «Тампу», у Наместникова две голевые передачи

«Детройт» обыграл «Тампу», у Наместникова две голевые передачи
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» в гостях обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Эрни, Гронек) – 19:47' (5x4)   0:2 Фильппула (Гленденинг, Наместников) – 36:05' (5x5)   0:3 Расмуссен (Юус, Манта) – 37:34' (5x5)   0:4 Стаал (Манта) – 38:58' (5x5)   1:4 Хедман (Стэмкос, Фут) – 44:12' (5x5)   1:5 Хельм (Гленденинг, Наместников) – 54:19' (en)

Счёт в матче был открыт в концовке первого периода — отличился форвард «Детройта» Дилан Ларкин. В концовке второго периода «Детройт» выдал ударную пятиминутку, забросив трижды — отличились Валттери Фильппула, Майкл Расмуссен и Марк Стаал. На 45-й минуте «Тампа-Бэй» отыграла одну шайбу усилиями Виктора Хедмана. На 55-й минуте Даррен Хельм забросил шайбу в пустые ворота, поставив точку в матче.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачёв провёл на льду 22.07 минуты, не отметившись результативными действиями и завершив матч с показателем полезности "-3". В составе «Детройта» два очка (0+2) набрал Владислав Наместников.

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