«Детройт» обыграл «Тампу», у Наместникова две голевые передачи

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» в гостях обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:1.

Счёт в матче был открыт в концовке первого периода — отличился форвард «Детройта» Дилан Ларкин. В концовке второго периода «Детройт» выдал ударную пятиминутку, забросив трижды — отличились Валттери Фильппула, Майкл Расмуссен и Марк Стаал. На 45-й минуте «Тампа-Бэй» отыграла одну шайбу усилиями Виктора Хедмана. На 55-й минуте Даррен Хельм забросил шайбу в пустые ворота, поставив точку в матче.



Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачёв провёл на льду 22.07 минуты, не отметившись результативными действиями и завершив матч с показателем полезности "-3". В составе «Детройта» два очка (0+2) набрал Владислав Наместников.