Кузнецов работал в четвёртом звене на разминке перед матчем с «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» проводит раскатку перед матчем с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает журналист Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».



Российский нападающий Евгений Кузнецов на раскатке работал в четвёртом звене.



В первом звене работали Александр Овечкин, Конор Шири и Ти Джей Оши. В четвёртом звене вместе с Кузнецовым работали Рихард Паник и Даниэль Спронг.



Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» состоится сегодня, 4 марта. Начало — в 22:00 мск.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая. В этот день состоится 3 матча.