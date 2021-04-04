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Кузнецов работал в четвёртом звене на разминке перед матчем с «Нью-Джерси»

Кузнецов работал в четвёртом звене на разминке перед матчем с «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» проводит раскатку перед матчем с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает журналист Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Российский нападающий Евгений Кузнецов на раскатке работал в четвёртом звене.

В первом звене работали Александр Овечкин, Конор Шири и Ти Джей Оши. В четвёртом звене вместе с Кузнецовым работали Рихард Паник и Даниэль Спронг.

Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» состоится сегодня, 4 марта. Начало — в 22:00 мск.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая. В этот день состоится 3 матча.

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