«Нью-Джерси» готовит обмен Палмьери
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Кайл Палмьери в ближайшее время покинет клуб. Об этом сообщило агентство Bartlett Hockey, занимающееся делами хоккеиста.
«Можем подтвердить, что Кайл Палмьери не вошёл в состав „Дэвилз“ в ожидании обмена в ближайшие дни или недели», — гласит сообщение Bartlett Hockey.
Кайл Палмьери был выбран на драфте НХЛ 2009 года под 26-м номером клубом «Анахайм Дакс». В 2015 году «Дакс» обменяли Кайла Палмьери в «Нью-Джерси Девилз». В составе «Нью-Джерси» Палмьери сыграл в 397 встречах Национальной хоккейной лиги, набрав 266 (140+126) очков.
В нынешнем сезоне НХЛ Палмьери принял участие в 34 встречах, набрав 17 (8+9) очков. Контракт хоккеиста с «Дэвилз» рассчитан до конца нынешнего сезона.
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