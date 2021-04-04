Дадонов рассказал об игре в одном звене с Анисимовым

Нападающий «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов рассказал об игре в одном звене с Артёмом Анисимовым в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:3).



«Хорошая победа, каждый сегодня играл жестко и с умом, при этом все вместе мы показали отличную командную игру. На мой взгляд, для нас это было важным моментом. Сегодня мы провели действительно умную гостевую игру.



Я получил удовольствие от игры с Форментоном сегодня. Наша тройка сегодня забила три гола подряд. По сути, сегодня мы впервые сыграли в таком сочетании. Но мы постоянно общались друг с другом. Я точно знал, что собирается делать Анисимов в том или ином моменте, мы много времени играли вместе. А Форми обладает хорошей скоростью и дополнил нас. Не знаю, является ли он самым быстрым игроком в мире. Но он точно один из самых быстрых игроков, с которыми мне когда-либо приходилось играть», — приводит слова Дадонова офийиальный сайт НХЛ.