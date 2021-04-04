Овечкин забил 725-й гол в карьере в НХЛ

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт встречи — 3:1 в пользу столичного клуба.



Автором третьего гола «Вашингтона» в матче стал российский нападающий Александр Овечкин. Никлас Бекстрём нанёс кистевой бросок в затяжной атаке «Вашингтона», голкипер «Дэвилз» Макензи Блэквуд парировал его, шайба отскочила на пятачок, и Овечкин переправил её в ворота, подставив клюшку.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Для Александра Овечкина этот гол стал 725-м в карьере в Национальной хоккейной лиге и 19-м в нынешнем сезоне. Всего на счету Овечкина 33 (19+14) очка в регулярном первенстве сезона-2020/2021.